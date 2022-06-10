Арман Ованнисян вернулся в «Арарат-Армения»
В ереванский клуб «Арарат-Армения» вернулся футболист сборной Армении Арман Ованнисян.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Арман Ованнисян выступал в составе команды в сезоне 2018/2019, став чемпионом Высшей лиги Армении.
Футболист в течение своей футбольной карьеры выступал за украинский клуб «Зирка» и казахский «Тобол», став в составе последнего вице-чемпионом Казахстана.
Он играл и в футбольных клубах «Пюник», «Алашкерт», «Ширак» и «Гандзасар».
Арман Ованнисян 2 раза становился чемпионом Высшей лиги Армении, 3 раза - обладателем Кубка Армении.
Арман Ованнисян за национальную сборную Армении провел 10 матчей, 7 игр - за молодежную сборную и 5 игр - за сборную до 19 лет.
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