Европейские индексы снизились - 09-06-22
МОСКВА, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.71% и составил 14198.80 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.40% и составил 6358.46 пункта, британский FTSE снизился на 1.54% и составил 7476.21 пункта, а российский RTSI снизился на 1.52% и составил 1212.58 пункта.
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