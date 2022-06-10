Европейские индексы снизились - 09-06-22

МОСКВА, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.71% и составил 14198.80 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.40% и составил 6358.46 пункта, британский FTSE снизился на 1.54% и составил 7476.21 пункта, а российский RTSI снизился на 1.52% и составил 1212.58 пункта.