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Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений: Лавров

Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений: Лавров

Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Приветствуем процесс нормализации армяно-турецких отношений. Это должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле (наше общее мнение) необходимо обеспечить ритмичную работу региональной платформы «3+3» с участием трёх южнокавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями», - отметил Лавров.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, приветствовал заявления турецких властей о том, что они готовы нормализовать и установить дипломатические отношения с Республикой Армения, а также открыть армяно-турецкую границу, но добавил, что попытки турецкого руководства увязать армяно-турецкий и армяно-азербайджанский процессы не конструктивны.


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