Хозяйствующие субъекты должны обеспечить прием безналичных платежей посредством платежных карт

Парламент Армении принял проект о внесении дополнений и изменений в закон “О безналичных операциях”. Как сообщает Арменпресс, согласно новому закону хозяйствующие субъекты, за исключением киосков, должны обеспечить прием безналичных платежей посредством платежных карт. Прием безналичных платежей через иные платежные инструменты на основе платежных технологий (например, электронные кошельки) будет осуществляться по заявкам хозяйствующих субъектов.

Также с 1 июля 2022 г. вступает в силу закон “О безналичных операциях”, принятый 18 января текущего года, согласно которому платежи по операциям свыше 300.000 драмов должны производиться безналичным способом.