Азиатские индексы - 09-06-22

ТОКИО, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 28246.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.05% и составил 1969.05 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.76% и составил 3238.95 пункта, а HANG SENG снизился на 0.66% и составил 21869.05 пункта.