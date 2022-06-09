Азиатские индексы - 09-06-22
ТОКИО, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 28246.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.05% и составил 1969.05 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.76% и составил 3238.95 пункта, а HANG SENG снизился на 0.66% и составил 21869.05 пункта.
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