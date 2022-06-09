Главный вопрос нашей повестки дня - региональная безопасность и карабахское урегулирование: Пашинян принял Лаврова

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и возглавляемую им делегацию.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем приветственном слове премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемый Сергей Викторович,

Приветствую Вас в Республике Армения. Очень рад Вас видеть.

Россия и Армения являются стратегическими партнерами и союзниками и, конечно, это предполагает, что интенсивность двусторонних визитов и контактов должна быть довольно высокой, и мы это видим. Повестка наших отношений очень широкая, очень разносторонняя. Это и вопросы двусторонних отношений, это и региональные вопросы, это и международные вопросы. Я рад, что сегодня будет возможность обсудить широкий круг вопросов наших отношений.

Главный вопрос, который сейчас имеется в нашей повестки дня, связан с региональной безопасностью и нагорно-карабахским урегулированием. Конечно, мы с Россией очень интенсивно обсуждаем этот вопрос и другие вопросы. Например, открытие региональных коммуникаций. Недавно в Москве состоялось заседание трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики. Надеюсь, что в скорейшем будущем удастся прийти к конкретным соглашениям и наконец решить этот стратегически важный вопрос на благо всего региона, стабильности и мира.

Очень важна также повестка урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что недавно состоялась первая встреча двусторонней рабочей комиссии по демаркации и делимитации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Уже запланировано, что вторая встреча состоится в Москве, третья - в Брюсселе. И в этом контексте мы надеемся на поддержку Российской Федерацией в том плане, чтобы этот процесс развивался естественным путем и был эффективным.

Хочу также отметить вопрос о возвращении военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, которые до сих пор находятся в Азербайджане вопреки трехстороннему Заявлению от 9 ноября 2020 года. И в этом вопросе мы тоже надеемся на поддержку Российской Федерации, чтобы этот гуманитарный вопрос наконец-то полностью был решен.

Еще раз приветствую Вас, и уверен, что удастся сегодня провести плодотворные переговоры”.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Огромное спасибо за возможность встретиться с Вами во время нашего насыщенного визита в Республику Армения. Владимир Владимирович Путин передает Вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания, он подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты в ходе вашего общения, особенно в рамках Вашего официального визита в Российскую Федерацию в апреле этого года. Вы также общались в Москве в рамках неформального саммита ОДКБ, говорили и по телефону не раз.

Мы привержены всем тем решениям, которые нацелены на углубление нашего стратегического партнерства, нашего союзничества и на укрепление наших двусторонних отношений в целом. Сегодня мы с Араратом Самвеловичем подробно обсуждали, какие задачи вы поставили перед нами на высшем уровне, и я знаю, что и в рамках Межправительственной экономической комиссии эта работа находится в приоритетном порядке.

Ну и, безусловно, региональные вопросы сейчас заслуживают особого внимания. Как Вы и сказали, уважаемый Никол Воваевич, выполнение трехсторонних заявлений от ноября 2020 года, января и ноября 2021 года является нашим приоритетом. Мы нацелены на то, чтобы все закрепленные там направления и деятельность, нацеленные на полную нормализацию обстановки в регионе, на урегулирование всех проблем, включая гуманитарные, были решены в кратчайшие сроки.

Как Вы упомянули, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей находится в продвинутой стадии согласования конкретных аспектов окончательных договоренностей. Мы обсудили, какие дополнительные шаги необходимо предпринять. Мы сейчас готовы будем об этом Вам доложить.

То же самое касается и делимитации. Мы приветствуем начало работы двух комиссий - вашей и азербайджанской. Учредительное заседание, учредительная встреча состоялась, и мы считаем это очень важным. Будем готовиться к встрече в Москве с участием российских представителей, которые в соответствии с договоренностью лидеров будут оказывать консультативные услуги, включая картографические материалы.

И мы заинтересованы в целом, чтобы отношения между Арменией и Азербайджаном, нашими соседями, полностью были нормализованы. Конечно, мы знаем о предложениях, которые Азербайджан выдвинул на этот счет, знаем и о вашей позиции, которую вы тоже “положили на бумагу”. И все, что может сделать Россия для содействия нахождению взаимного согласия, мы будем готовы предпринять. И, как я уже сказал, мы нацелены на полноценное выполнение всех без исключения договоренностей. Для нас особое значение имеет то, что мы имеем возможность сегодня услышать Ваши оценки. Еще раз спасибо за эту встречу”.

Никол Пашинян и Сергей Лавров обсудили вопросы повестки армяно-российского стратегического партнерства, региональной стабильности и мира, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В контексте всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта премьер-министр Армении подчеркнул важную роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники также обменялись мнениями о развитии научных, образовательных и культурных связей. Сергей Лавров высоко оценил гостеприимство и отношение армянской стороны к гражданам РФ, недавно переехавшим в Армению.