Председатель КГД Армении провел прощальную встречу с представителем Таможенной службы РФ в Армении

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян 9 июня провел прощальную встречу с представителем Таможенной службы Российской Федерации в Армении Сергеем Гармонниковым в связи с завершением миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, Рустам Бадасян поблагодарил Сергея Гармонникова за многолетнее и плодотворное сотрудничество, выразив признательность за высокий профессионализм, ответственность и оперативность в решении проблем, проявленные во время его пребывания в Армении.

Председатель Комитета государственных доходов высоко оценил усилия и энергию представителя Таможенной службы РФ в Республике Армения, направленные на развитие партнерских и дружественных отношений между таможенными службами двух стран. Рустам Бадасян пожелал Сергею Гармонникову успехов в его дальнейшей профессиональной деятельности.

Председатель Комитета государственных доходов наградил представителя Таможенной службы Российской Федерации в Республике Армения Сергея Гармонникова медалью «За сотрудничество и взаимодействие».

В свою очередь Сергей Гармонников поблагодарил Рустама Бадасяна за плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что за время пребывания в Армении он приложил все усилия для укрепления сотрудничества между таможенными службами двух стран.