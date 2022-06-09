В процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений нельзя не затронуть вопрос Нагорного Карабаха: Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Мирзоян подчеркнул, что есть несколько направлений, по которым ведутся переговоры.

«Конечно, представления не совпадают по многим вопросам, но переговоры есть переговоры, нужно попытаться найти точки соприкосновения по этим разногласиям путем компромисса. Мы верим в мирный процесс. Мы считаем, что при нормализации армяно-азербайджанских отношений невозможно не обратиться к нагорно-карабахскому конфликту, не заняться им, не дать политическое урегулирование этому конфликту. Мы также считаем, что эти переговоры должны проходить в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Это международный формат, созданный для поиска мирного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - подчернул Арарат Мирзоян.

Он добавил, что ведутся переговоры по демаркации и безопасности границ. «По сути, говорить о переговорах, пожалуй, некоторое преувеличение для этого этапа, но начало положено, старт этому процессу дан, состоялась первая встреча. Как мы уже упоминали, вторая встреча комиссий пройдет в Москве. Мы также видим некоторый положительный прогресс в плане разблокирования региональной экономической инфраструктуры. Конечно, говорить о полноте картины было бы неправильно. Но хочу сказать, что положительные сдвиги есть. Я должен подчеркнуть, что продолжающееся невозвращение армянских военнопленных и других задерживаемых в Баку, посягательства на армянские памятники культуры, антиармянская риторика и провокационные действия, которые мы видим из Баку, лишь мешают этим процессам. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратить внимание Баку и наших международных партнеров на эти вопросы», - сказал глава МИД Армении.