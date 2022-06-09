Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН

Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), как передает Арменпресс, об этом заявил директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков.

"Что касается высказывания господина (Владимира) Зеленского, сделанного сегодня в его онлайн-выступлении в комитете министров ОЭСР, исключить Россию из ФАО - нельзя Россию резинкой стереть с карты: крупнейшая держава в области агропрома", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.

Он также заявил, что ФАО выступает против ограничительных мер, в частности против России, и считает необходимым проанализировать их и по возможности отказаться от их использования.