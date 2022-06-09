В Генеральной прокуратуре Арцаха приняли генпрокурора Армении Артура Давтяна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян находится с рабочим визитом в Республике Арцах. В рамках визита Артур Давтян посетил Генеральную прокуратуру Республики Арцах, где встретился со своим коллегой, генеральным прокурором Республики Арцах Гургеном Нерсисяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Генеральной прокуратуре Армении, генеральные прокуроры двух армянских государств встретились с членами Коллегии прокуратуры Республики Арцах. Были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух органов прокуратуры и органов уголовного преследования в условиях новых реалий, возникших в послевоенный период.

Артур Давтян интересовался вопросами обеспечения нормальной работы прокуратуры Арцаха, развития профессионального потенциала и других потребностей в новой ситуации, а также содействия, ожидаемого со стороны Генеральной прокуратуры РА.

Он подтвердил решимость Генеральной прокуратуры РА всемерно содействовать эффективности партнерской организации Арцаха, начиная с приоритетных вопросов обеспечения нормальной общественной жизни в Арцахе на основе законности, защиты гражданских прав и внутренней безопасности.

Генеральные прокуроры Армении и Арцаха оценили высокий уровень взаимного доверия между прокурорскими системами. Была подчеркнута необходимость стабильной работы механизмов оперативного обмена информацией в уголовном судопроизводстве, с учетом факта, что компетентные органы двух стран расследуют дела, обстоятельства которых взаимосвязаны. В частности, речь идет об уголовных делах, связанных с развязанной Азербайджаном агрессивной войной против Арцаха, в рамках которых полное выяснение обстоятельств и дача правовых оценок для обеих сторон считается безусловным приоритетом.

Обсуждались и другие рабочие вопросы.