Состоялось совещание, посвященное 15-му Всемирному дню судебного исполнителя

9 июня, под председательством главного принудительного исполнителя Сергея Мегряна и с участием руководящего состава службы состоялось совещание-обсуждение, посвященное 15-му Всемирному дню судебного исполнителя. В этом ежегодном мероприятии участвуют в различных форматах страны-члены Международного союза судебных исполнителей (МССИ). Тема обсуждения в нынешнем году - «Принудительный исполнитель - борец за стабильность в меняющемся мире».

Главный принудительный исполнитель в своей вступительной речи коснулся эффективного и активного сотрудничества Службы принудительного исполнения с Международным союзом судебных исполнителей в направлении укрепления международного партнерства, реформирования сферы принудительного исполнения, предоставления Союзом консультаций на основе наилучшего международного опыта в вопросе путей решения проблем, возникших в процессе преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. По словам Сергея Мегряна, обсуждаемая в этом году тема важна для нас в том смысле, что на фоне меняющихся событий в постковидной и послевоенной ситуации принудительный исполнитель своим ежедневным трудом во имя защиты прав бенефициаров Службы преодолевает новые вызовы.

На тематическом совещании с докладами выступили заместитель главного принудительного исполнителя Левон Балян, помощники главного принудительного исполнителя Вардуи Петросян и Элина Гегамян, начальник юридического отдела службы Гоар Мкртчян, начальник особого отдела исполнительных производств неимущественного характера Вардан Меликбекян.

Докладчики в своих выступлениях коснулись взаимодействия между службой и Международным союзом в посткризисной ситуации, осуществленных реформ в сфере принудительного исполнения, их преемственности, важности стабильности и предсказуемости системы принудительного исполнения в контексте гарантирования и реализации основополагающего права судебной защиты, реализации исполнительных производств неимущественного характера в кризисных ситуациях, а также необходимости разработки четкой стратегии кризисной и антикризисной коммуникации в системе государственного управления.

В заключение совещания состоялся обмен мнениями. Поднятые вопросы вызвали активную дискуссию.

Служба обеспечения принудительного исполнения МЮ РА с 2015 года является полноправным членом Международного союза судебных исполнителей. В Союз, образованный в 1952 году, в настоящее время входят более 96 стран.