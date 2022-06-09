В страны Европы прибыли более 4,8 млн беженцев с Украины

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 7 июня 2022 года в 44 страны Европы прибыли в общей сложности 4,8 млн беженцев с Украины. Более 3,2 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи, согласно уточненным данным УВКБ, опубликованным в четверг на его сайте, передает Арменпресс.

Как отметили в управлении, по состоянию на 7 июня в 44 европейские страны прибыли 4 816 923 украинских беженца, в том числе 1 116 367 - в Россию, 1 152 384 - в Польшу, 780 тыс. - в Германию, 366 632 - в Чехию, 125 907 - в Италию и 118 199 - в Испанию. В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В целом 3 204 047 прибывших беженцев были включены в Европе в национальные программы временной защиты и поддержки.

По данным УВКБ, после начала 24 февраля специальной военной операции России с Украины в соседние страны прибыли более 7,27 млн человек. При этом более 2,31 млн человек с 28 февраля по 7 июня пересекли границу в обратном направлении. Как пояснили в управлении верховного комиссара ООН, "некоторые едут на Украину, чтобы оценить ситуацию, проверить собственность, навестить членов семьи или помочь им уехать, тогда как другие направляются в Западную Украину и районы вокруг Киева и Чернигова, собираясь остаться".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.