В рамках строительства дорожного коридора Север-Юг ряд территорий Сюника получат приоритетное значение

Правительство приняло решение «О признании некоторых территорий в административных границах Сюникской области РА в рамках Инвестиционной программы автодорожного коридора Север-Юг-Транш 4 территориями приоритетного общественного значения».

Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве РА.

Территориями приоритетного общественного значения в Сюникской области будут признаны: выезд М2 межгосударственной автодороги Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Ирана, планируемого тоннеля Агарак- Каджаран, въезд в планируемый тоннель Каджаран-Сисиан, новый перекресток участка. Всего согласно проектной документации в зону отчуждения строящейся дороги включено 982 земельных участка в общинах Лернадзор, Каджаран, Таштун, Личк, Варданидзор, Гудемнис, Лехваз, Мегри. Срок начала процесса отчуждения установлен 30 июня 2023 года.

Правительство также приняло решение и «О признании территории, прилегающей к скульптуре «Ардзаганк» в поселке Нурнус общины Бюрегаван Котайкской области РА, территорией приоритетного общественного значения».