Армения - стабильный и надежный партнер СЕ:президент принял делегацию, возглавляемую председателем Венецианской комиссии

9 июня президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял делегацию, находящуюся в Армении по приглашению Конституционного суда РА, возглавляемую председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клэр Бази Малори.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, приветствуя визит делегации, президент Ваагн Хачатурян отметил, что Совет Европы имеет особое значение для Армении. Наша страна с момента обретения независимости очень тесно сотрудничает с СЕ. Совет Европы является одним из ключевых партнеров Армении.

Президент с удовлетворением констатировал, что Совет Европы и Венецианская комиссия последовательно содействуют повестке Армении по осуществлению реформ и укреплению демократии, которая направлена на защиту прав человека, борьбу с коррупцией, обеспечение независимости и эффективной работы судебной системы.

Клэр Бази Малори, в свою очередь, отметила, что Армения является стабильным и надежным партнером Совета Европы.