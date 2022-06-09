Премьер Израиля прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ
14:36, 9 Июнь 2022
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в четверг с визитом в Абу-Даби, где у него запланированы переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом", - говорится в заявлении.
Израильское радио "Кан" отмечает, что о визите не было объявлено заранее.
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