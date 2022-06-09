Сергей Лавров пригласил Арарата Мирзояна посетить Российскую Федерацию

10 июня в Ереване состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает «Арменпресс», вчера для участия в заседании в Армению прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Сегодня, 9 июня, состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

После приватной беседы Мирзоян-Лавров, прошедшей в МИД РА, министры выступили с заявлениями для прессы. В своем выступлении Сергей Лавров, выразив удовлетворение продуктивной встречей со своим армянским коллегой, высказал уверенность, что заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване пройдет не менее успешно.

В завершение своего выступления глава МИД России пригласил министра иностранных дел Армении совершить очередной визит в Российскую Федерацию, подчеркнув, что российская сторона будет рада принять делегацию во главе с министром иностранных дел Армении в любом уголке России. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил своего коллегу за приглашение.

В предыдущий раз министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян находился в Москве с рабочим визитом 8 апреля 2022 года по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Армения и Россия установили дипломатические отношения через несколько месяцев после распада СССР 3 апреля 1992 года.