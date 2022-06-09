СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер уже прибыл в город. Его выступление ожидается в 13:00 (совпадает с мск).

Как сообщала газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район проведения операции, что она может начаться на этой неделе. При этом турецкие ВВС уже наносят точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже.

Ранее Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. Как сообщали СМИ, кампания развернется в четырех регионах Сирии.