Вице-премьер Армении Мгер Григорян выехал в Казахстан с рабочим визитом
Вице-премьер Армении Мгер Григорян выехал в Казахстан с рабочим визитом.Как передает «Арменпресс», в правительстве Армении сообщили, что в рамках визита вице-премьер примет участие в заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Экономического совета Содружества Независимых государств (СНГ).
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 14:53 Армения - стабильный и надежный партнер СЕ:президент принял делегацию, возглавляемую председателем Венецианской комиссии
- 14:47 Температура воздуха в Армении с 9 по 11 июня понизится на 4-6 градусов
- 14:38 Сергей Лавров пригласил Арарата Мирзояна посетить Российскую Федерацию
- 14:36 Премьер Израиля прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ
- 14:28 СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг
- 14:19 Премьер-министр Армении направил президенту Ирана телеграмму соболезнования
- 14:18 Вице-премьер Армении Мгер Григорян выехал в Казахстан с рабочим визитом
- 14:07 СМИ: Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана
- 13:36 США и страны Запада будут наращивать производство продуктов, заявил Байден
- 13:20 Внедряемый режим будет опираться исключительно на суверенитет территории Армении: Лавров о разблокировании коммуникаций
- 13:09 Армения заинтересована в активизации деятельности сопредседательства МГ ОБСЕ: Арарат Мирзоян
- 13:00 Армения верит, что миротворцы России могут восстановить статус-кво, утвержденный трехсторонним заявлением: Мирзоян
- 12:44 Палата представителей США приняла пакет законопроектов для контроля над оружием
- 12:30 Нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана означает этническую чистку армян: посол Армении в Греции
- 12:29 Состоялась беседа Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова
- 12:26 Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США
- 11:56 Закупки ВС будет осуществлять МО, начальником Генштаба станет первый замминистра обороны: правительство утвердило проект
- 11:42 Правительство окажет содействие семьям, строящим дома в приграничных населенных пунктах
- 11:31 Посол РФ в США заявил о нелегитимности решений Арктического совета, принятых без РФ
- 11:20 Государственный симфонический оркестр Армении исполнил лучшие рок-хиты в классической интерпретации
- 11:15 Общее число пациентов с лихорадкой в КНДР достигло 4,3 млн человек
- 11:04 Сергей Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд
- 11:00 Началось внеочередное заседание Национального собрания Армении
- 10:55 В Мемориальном турнире Карена Асряна 17 шахматистов пока не понесли поражения
- 10:50 Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE
20:39, 02.06.2022
1279 просмотров Дружба обязывает еще более углублять взаимодействие с целью противостояния существующим вызовам: Хардалиас
15:40, 04.06.2022
1257 просмотров В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву
16:14, 04.06.2022
1256 просмотров В рамках уголовного дела по факту беспорядков на перекрестке Прошяна-Демирчяна задержаны 13 человек. СК
17:11, 04.06.2022
1181 просмотров В Москве обвиняемый в убийстве армянского бизнесмена признал вину
15:02, 04.06.2022
1151 просмотров Католикос надется, что эксперты защитят справедливые права армянского народа на международных площадках