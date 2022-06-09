Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь 2022

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выехал в Казахстан с рабочим визитом

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выехал в Казахстан с рабочим визитом

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выехал в Казахстан с рабочим визитом.

Как передает «Арменпресс», в правительстве Армении сообщили, что в рамках визита вице-премьер примет участие в заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Экономического совета Содружества Независимых государств (СНГ).
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]