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СМИ: Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана

СМИ: Иран ускорил установку центрифуг новых поколений для обогащения урана

Иран ускорил производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство ISNA со ссылкой на источник.

Установка современных центрифуг и отключение камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах входят в число мер, которые Иран принимает в ответ на резолюцию МАГАТЭ в отношении Тегерана, отмечает ISNA.

Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал в Twitter, что иранская сторона предпримет решительные и пропорциональные действия в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.

По словам дипломата, США, а также Великобритания, Германия и Франция "поставили свои недальновидные планы выше авторитета МАГАТЭ и продвинули ошибочную и опрометчивую резолюцию против страны с самой прозрачной и мирной атомной программой в мире".

В среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что большинство из 35 государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ проголосовало в поддержку резолюции по Ирану, которая подвергает его критике из-за отсутствия прояснения происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах. Китай и Россия голосовали против документа.


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