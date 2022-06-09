США и страны Запада будут наращивать производство продуктов, заявил Байден

США в сотрудничестве с крупнейшими странами Западного полушария намерены реализовать проект по наращиванию производства продовольствия и удобрений для мирового рынка, заявил американский президент Джо Байден.

О новой инициативе с участием Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики он объявил на Саммите Америк, который проходит в Лос-Анджелесе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В следующие несколько дней мы представим еще одну новую инициативу, задуманную вместе со многими вашими странами. Она включает... сотрудничество США, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики, крупнейшими производителями продовольствия в западном полушарии, для наращивания выпуска продовольствия на экспорт и удобрений", - сказал Байден.

США также планируют "партнерство в борьбе с климатическим кризисом" со странами Карибского бассейна и некую более развернутую региональную инициативу под названием "Американское партнерство для экономического процветания".

"Сегодня вечером я объявляю новое экономическое партнерство, которое опирается на всю ту работу, которую мы проделали с регионом и которое будет вести вперед наше взаимодействие... Оно зиждется на тех же базовых ценностях, которыми руководствуется моя администрация в нашем уверенном экономическом возрождении", - добавил Байден.