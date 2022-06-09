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Внедряемый режим будет опираться исключительно на суверенитет территории Армении: Лавров о разблокировании коммуникаций

Внедряемый режим будет опираться исключительно на суверенитет территории Армении: Лавров о разблокировании коммуникаций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что режим, который будет введен в рамках разблокирования экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, будет основываться на абсолютном суверенитете территории Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном в Ереване.

«Как вам известно, железнодорожный маршрут уже согласован, сейчас заканчиваются согласование по автомобильному маршруту, как и согласование по режиму, который будет введен. Он полностью будет основан на суверенитете территории Армении. Здесь не может быть никакой двусмысленности», - сказал Сергей Лавров.


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