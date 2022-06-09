Армения заинтересована в активизации деятельности сопредседательства МГ ОБСЕ: Арарат Мирзоян

Армения заинтересована в активизации деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, переговорного органа, наделенного международным сообществом посредническим мандатом, направленным на всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, напомнив, что принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта были разработаны сопредседательством МГ ОБСЕ.

«Очевидно, что в центре нашего обсуждения сегодня были вопросы, связанные с возможным документом о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Я подтвердил готовность правительства Республики Армения приложить усилия для достижения стабильности и мира в регионе. В этом контексте ключевое значение имеет решение нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать в себя ключевые моменты определения безопасности народа Арцаха, обеспечения всех прав и определения окончательного статуса Нагорного Карабаха», - сказал глава МИД Армении, напомнив, что руководители Республики Армения и Российской Федерации в своем последнем заявлении подтвердили важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с международным мандатом.