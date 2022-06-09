Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение он высказал в среду в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

"Инфляция - проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин", - сказал Байден, отвечая на комментарий ведущего о недовольстве населения политикой администрации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, что уровень инфляции в стране будет оставаться в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны. Министр также признала, что и она, и глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции. "Вероятно, мы оба могли бы использовать [применительно к инфляции] более точный термин, нежели "переходная", - подчеркнула Йеллен, отвечая на критику со стороны законодателей.

По выражению министра, инфляция в США находится в настоящее время на "неприемлемых уровнях".

Ранее ФРС повысила в целях борьбы с инфляцией базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1%. По подсчетам Минтруда США, годовая инфляция в стране в апреле 2022 года сократилась до 8,3% против 8,5% в марте. Данный показатель за март стал рекордом за последние четыре десятилетия.