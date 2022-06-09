Закупки ВС будет осуществлять МО, начальником Генштаба станет первый замминистра обороны: правительство утвердило проект

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об обороне» и в смежные законы. Как передает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил министр обороны Сурен Папикян.

Он отметил, что согласно проекту в законе будут изменены полномочия правительства в сфере обороны.

«В законе отдельно устанавливаются полномочия в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации. Ряд принимаемых Советом безопасности планов и программ включаются в план обороны Республики Армения, редактируются и уточняются рамки полномочий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, министра обороны и начальника Генерального штаба.

В процессе обеспечения Вооруженных сил на Министерство обороны возлагаются все функции тылового обеспечения, управления складами, организации централизованных грузоперевозок, весь комплекс закупочных процессов для нужд Вооруженных сил.

«Должность начальника штаба Вооруженных сил будет предусмотрена для первого заместителя министра обороны, но он не будет лицом, замещающим министра обороны, мы вносим специальные положения на этот счет и в ряд других законов, регламентирующих систему государственного управления», - сказал Папикян.

Министр обороны также упомянул, что по результатам анализа мобилизации 2020 года, при наличии определенных семейных обстоятельств увеличивается круг лиц, не подлежащих мобилизационному призыву, вносятся изменения в положения, связанные с процессом мобилизации.

« Пакет законопроектов был обсужден и с другими заинтересованными государственными органами, он также одобрен Государственно-правовой комиссией при Министерстве», - заключил Сурен Папикян.