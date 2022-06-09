Посол РФ в США заявил о нелегитимности решений Арктического совета, принятых без РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя для СМИ совместное заявление западных участников Арктического совета об "ограниченном" возобновлении его деятельности без российского участия, подчеркнул, что решения от имени совета, принятые без участия России, являются нелегитимными, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами", - отметил посол.

Посол подчеркнул, что эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно.

"Причина очевидна - в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт", - заявил Антонов.