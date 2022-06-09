Государственный симфонический оркестр Армении исполнил лучшие рок-хиты в классической интерпретации

Государственный симфонический оркестр Армении часто прибегает к новациям, представляя эстрадные и другие жанры музыки в классической интерпретации. На этот раз оркестр исполнил рок.

Как передает «Арменпресс», 8 июня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоялся концерт «Симфонический рок». Оркестр блестяще исполнил известные хиты «Rammstein», «Led Zeppelin», «System of a Down», «Scorpions» «Pink Floyd», «Quinn» и других знаменитых рок-групп.

В качестве солиста выступил гитарист Вардан Габоян. Концерт вел дирижер Арутюн Арзуманян.

Переполненный зал все номера встречал овациями. В конце концерта Симфонический оркестр исполнил «The show must go on» «Quinn».

Концерт «Симфонический рок» состоялся благодаря сотрудничеству группы компаний «Галакси» и Государственного симфонического оркестра Армении и впервые он был представлен по случаю 22-летия группы компаний «Галакси».