В Мемориальном турнире Карена Асряна 17 шахматистов пока не понесли поражения

В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна состоялись партии второго тура турнира памяти Карена Асряна.

Как передает «Арменпресс», после второго тура в группе лидеров 14 участников из Армении. Две российских шахматиста выступающие под флагом ФИДЕ, и одна представительница Индии пока не понесли поражения и набрали по 2 очка.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна. Мемориальный турнир проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.