Началось внеочередное заседание Национального собрания Армении
11:00, 9 Июнь 2022
В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства РА.
В повестке заседания ряд вопросов, в том числе пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении РА» и прилагаемых законов, которым предусматривается процесс укрупнения общин.
Парламент обсудит также проекты законов О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О социальном содействии», О внесении дополнения и изменений в Закон Республики Армения «О безналичных операциях» и ряд других законодательных инициатив.
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