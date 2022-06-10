“Ереванский бестселлер”: лидирует Ашот Агабабян: армянская литература, май, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за май.

На первом месте Гоар Навасардян с книгой “После любви”. Всем известно, что любовь приходит после влюбленности, но то, что следует за любовью, для многих остается загадкой. Это красивая история любви, описывающая, что происходит после любви. Последнее становится возможным в романе только благодаря преодолению страха перед тоской и привязанностью, которые должны были привести к решению уйти от любимого. В романе показано, что именно это решение, а также совпадения или, может быть, судьба, осознание того, что следующей минуты может не быть, пробуждает человека взглянуть на жизнь другими глазами.

На втором месте “Книга дорог” Егише Чаренца. Это издание сборника “Книга дорог” структурно является точной копией первой запрещенной версии 1933 года. Эта версия своими абзацами, кодами и подтекстами, по сути, в первую очередь отражает чаренцовское видение армянской национальной государственности. Откорректированы лишь некоторые очевидные погрешности, изменена орфография. Посвящается 125-летию Егише Чаренца.

На третьем месте “Женщина” Арпи Ванян. Это история не только одной женщины. Собирательный образ тысяч женщин представляет главная героиня Ив, которая живет нелюбимой, непонятной, однообразной жизнью, потому что много лет назад изменила своей мечте, забыла о своей миссии. Но однажды все изменилось. Жизнь затягивает ее в свои водовороты.

На четвертом месте “Одинокий” Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На пятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На шестом месте Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и об удушающей тоске.

На седьмом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На восьмом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

Книга Хачика Даштенца “Зов пахарей” на девятом месте. Эта повесть Хачика Даштенца - один из блестящих образцов армянской прозы ХХ века. Книга повествует об отважных армянских федаинах Западной Армении. Автор с удивительным мастерством переплетает исторические реалии и их эпическое отражение в сознании народа. Эта повесть - ода патриотизму, мужеству, порядочности, гуманизму и вере в Бога.

И на десятом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ... ”.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).