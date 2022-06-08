Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Шотландии.

Как сообщает Арменпресс, главный тренер сборной Хоакин Капаррос включил в стартовый состав следующих игроков: Юрченко, Арман Ованнисян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Барсегян, Сперцян, Артак Григорян, Камо Ованнисян, Байрамян, Адамян.

Матч начнется в 22:45 по ереванскому времени.