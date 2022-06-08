Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Шотландии
Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Шотландии.
Как сообщает Арменпресс, главный тренер сборной Хоакин Капаррос включил в стартовый состав следующих игроков: Юрченко, Арман Ованнисян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Барсегян, Сперцян, Артак Григорян, Камо Ованнисян, Байрамян, Адамян.
Матч начнется в 22:45 по ереванскому времени.
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