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ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян

ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян

Человек может повторно заразиться оспой обезьян․ Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

"Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - сказала доктор.

ВОЗ также не рекомендует проведение всеобщей вакцинации против этой болезни, так как в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты тех, у кого более высокий риск заражения, сообщил Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.

В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.


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