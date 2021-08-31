Предстоящие на 9 июня мероприятия
17:54, Июнь 08, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:20 Разработанная армянскими специалистами программа будет использована правительством Замбии
- 18:08 Президент Хачатурян встретился с исполнительным директором Всеармянского фонда «Айастан»
- 17:54 Предстоящие на 9 июня мероприятия
- 17:33 Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 533 млн
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-06-22
- 17:23 Азиатские индексы - 08-06-22
- 17:15 Премьер-министр Пашинян принял председателя Венецианской комиссии
- 17:08 Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван
- 17:01 В России тестируют новую вакцину против оспы
- 16:59 Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению
- 16:32 Песков: для поставок российского зерна на международные рынки нужна отмена санкций
- 16:30 Вице-спикер НС Армении принял делегацию, возглавляемую председателем Венецианской комиссии Совета Европы
- 16:03 Известны дни панихиды и похорон бывшего ректора ЕГУ Арама Симоняна
- 15:58 Вторая встреча в формате «3+3» состоится в ближайшее время: Сергей Лавров
- 15:57 Россия подарила Армении 6 новых пожарно-спасательных машин марки «Урал-5557»
- 15:56 Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле
- 15:33 СМИ: Иран отключил две камеры МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов
- 15:29 Наводнение в Гори – последние данные о ситуации после проливного дождя
- 15:00 Арташес Туманян в Ашхабаде обсудил вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере энергетики
- 14:56 Уганда объявила об обнаружении крупных месторождений золота
- 14:39 В услугах форварда сборной Армении по футболу Саргиса Адамяна заинтересован клуб «Вердер»
- 14:33 Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии
- 14:16 Президент Республики Арцах принял делегацию ВАБС
- 14:02 Экс-президент Франции Олланд и актриса Жюли Гайе вступили в брак
- 14:01 Армянские арбитры обслужат матч чемпионата Европы Д-21 Эстония-Хорватия
16:39, 01.06.2022
1265 просмотров В Ереване проходит конференция, посвященная правам армян Арцаха
20:39, 02.06.2022
1233 просмотров Дружба обязывает еще более углублять взаимодействие с целью противостояния существующим вызовам: Хардалиас
16:14, 04.06.2022
1216 просмотров В рамках уголовного дела по факту беспорядков на перекрестке Прошяна-Демирчяна задержаны 13 человек. СК
15:40, 04.06.2022
1215 просмотров В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву
12:42, 01.06.2022
1162 просмотров Первая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации прошла в конструктивной атмосфере: Гнел Саносян