Азиатские индексы - 08-06-22

ТОКИО, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.04% и составил 28234.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.18% и составил 1969.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.68% и составил 3263.79 пункта, а HANG SENG вырос на 2.24% и составил 22014.59 пункта.