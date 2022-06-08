Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июнь 2022

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в Ереван. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС.

Министр прилетел в столицу Армении из Анкары, где провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

В четверг запланированы переговоры Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и встречи с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу глава МИД РФ примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]