Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в Ереван. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС.
Министр прилетел в столицу Армении из Анкары, где провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
В четверг запланированы переговоры Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и встречи с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу глава МИД РФ примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван.— ТАСС (@tass_agency) June 8, 2022
9 июня у него запланированы переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном и встречи с премьер-министром и президентом Армении.
Видео: Александр Бурмистров/ТАСС pic.twitter.com/aLKKgYLWLL
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