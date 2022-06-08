В России тестируют новую вакцину против оспы

Тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов проходит в настоящее время в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив важность консолидированных усилий со странами ШОС в реагировании на новые угрозы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран ШОС, является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.

В ходе выступления на совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС Мурашко подчеркнул, что Россия намерена развивать сотрудничество со странами ШОС, придерживаясь духа партнерства и взаимопомощи. "Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения наших стран", - добавил министр.