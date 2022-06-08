Россия подарила Армении 6 новых пожарно-спасательных машин марки «Урал-5557»

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА получило от Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве гуманитарной помощи 6 новых пожарно-спасательных машин марки «Урал-5557».

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, передача машин состоялась в Республике Северная Осетия-Алания, с армянской стороны транспортные средства принял представитель правительства РА, заместитель директора спасательной службы Карапет Манукян.