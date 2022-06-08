Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле

Запад пытается организовать для России рукотворный дефолт, объективно абсолютно никаких оснований для него нет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Запад, действительно, подтакливает (Россию) к дефолту, но - здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в условиях санкций использовать схему для выплат за российский газ, Песков сказал, что этот вопрос стоит задавать Министерству финансов.

"Но что касается механики выплат, все-таки лучше это в Минфине нашем уточнять", - сказал Песков.