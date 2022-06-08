СМИ: Иран отключил две камеры МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отключила две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на одном из своих ядерных объектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.
О каком объекте идет речь, не уточняется. При этом отмечается, что более 80% камер МАГАТЭ в Иране продолжат функционировать в прежнем режиме.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 15:58 Вторая встреча в формате «3+3» состоится в ближайшее время: Сергей Лавров
- 15:57 Россия подарила Армении 6 новых пожарно-спасательных машин марки «Урал-5557»
- 15:56 Запад пытается организовать дефолт России, заявили в Кремле
- 15:33 СМИ: Иран отключил две камеры МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов
- 15:29 Наводнение в Гори – последние данные о ситуации после проливного дождя
- 15:00 Арташес Туманян в Ашхабаде обсудил вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере энергетики
- 14:56 Уганда объявила об обнаружении крупных месторождений золота
- 14:39 В услугах форварда сборной Армении по футболу Саргиса Адамяна заинтересован клуб «Вердер»
- 14:33 Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии
- 14:16 Президент Республики Арцах принял делегацию ВАБС
- 14:02 Экс-президент Франции Олланд и актриса Жюли Гайе вступили в брак
- 14:01 Армянские арбитры обслужат матч чемпионата Европы Д-21 Эстония-Хорватия
- 13:59 СМИ: турецкая спецоперация на севере Сирии начнется на этой неделе
- 13:52 Министры иностранных дел Армении и Норвегии обменялись посланиями в связи с 30- летием установления дипотношений
- 13:43 Состоится визит заместителя помощника госсекретаря США Кары Макдональд в Армению
- 13:43 Состоится визит заместителя помощника госсекретаря США Кары Макдональд в Армению
- 13:36 Всемирный банк прогнозирует экономический рост Армении в 2022 году на 3,5%
- 13:25 Посол ЕС призывает все стороны не нагнетать внутриполитическую ситуацию и воздерживаться от разжигания ненависти
- 12:51 Никол Пашинян выразил соболезнование президенту Бразилии
- 12:50 "Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии
- 12:46 СМИ: партия военной техники, переправленной в Иран прежним режимом, возвращена Афганистану
- 12:26 Сергей Лавров встретится в Армении с Николом Пашиняном и с Ваагном Хачатуряном
- 12:06 Председатель Конституционного суда Армении отметил важность развития сотрудничества с Венецианской комиссией
- 11:55 «Армянский Каритас» в общине Варденис реализует программы социально- экономического значения
- 11:45 Четверть россиян предположила, что их ожидает повышение достатка в течение ближайшего года
16:39, 01.06.2022
1258 просмотров В Ереване проходит конференция, посвященная правам армян Арцаха
20:39, 02.06.2022
1225 просмотров Дружба обязывает еще более углублять взаимодействие с целью противостояния существующим вызовам: Хардалиас
16:14, 04.06.2022
1208 просмотров В рамках уголовного дела по факту беспорядков на перекрестке Прошяна-Демирчяна задержаны 13 человек. СК
15:40, 04.06.2022
1204 просмотров В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву
12:42, 01.06.2022
1155 просмотров Первая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации прошла в конструктивной атмосфере: Гнел Саносян