Уганда объявила об обнаружении крупных месторождений золота

Несколько крупных месторождений золота найдено в Уганде. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Daily Monitor со ссылкой на министерство энергетики и минеральных ресурсов восточноафриканской страны.

По данным министерства, основные залежи золота выявлены в районах Бусиа и Карамоджа на востоке страны, а также Касанда в центре и Бушеньи на западе. Общий объем золотоносной породы геологи оценивают в 31 млн тонн, а извлекаемого драгоценного металла - в 320 тыс. тонн. В нынешних ценах ожидаемые итоговые доходы от его добычи оцениваются примерно в $20 трлн. Компания Wagagai, как предполагается, начнет добычу и аффинаж золота в конце этого года в Бусиа, планируя выдавать по 5 тыс. кг золота в слитках в сутки.

Эксперты полагают, что бюджетные поступления от добычи золота в Уганде превзойдут доходы от эксплуатации месторождений нефти, которая должна начаться в 2025 году.