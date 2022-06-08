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В услугах форварда сборной Армении по футболу Саргиса Адамяна заинтересован клуб «Вердер»

В услугах форварда сборной Армении по футболу Саргиса Адамяна заинтересован клуб «Вердер»

Еще один немецкий клуб заинтересован в услугах полузащитника сборной Армении по футболу и немецкого «Хоффенхайма» Саргиса Адамяна.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Bild, услугами Саргиса Адамяна заинтересовался и бременский клуб  «Вердер».

Ранее стало известно, что форвард сборной Армении по футболу Саргис Адамян вернется из «Брюгге» в «Хоффенхайм», с которым у него контракт до 2023 года. Вторую половину сезона Саргис Адамян провел в аренде в бельгийском клубе «Брюгге», где стал чемпионом Бельгии.

В составе «Брюгге» Адамян принял участие в 16 играх, став автором 6 голов и 1 голевой передачи.
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