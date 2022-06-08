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Президент Республики Арцах принял делегацию ВАБС

Президент Республики Арцах принял делегацию ВАБС

8 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию филиала Армении Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) во главе с президентом Вазгеном Якубяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В ходе встречи, в которой также принял участие и государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, были обсуждены ход реализации программ ВАБС в Арцахе и новые инициативы.

Президент Арутюнян выразил удовлетворение многолетним сотрудничеством с организацией, отметив, что будущее Республики Арцах зависит от содержания и успеха программ, реализуемых сегодня в Арцахе как по государственным, так и по благотворительным каналам.
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