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Армянские арбитры обслужат матч чемпионата Европы Д-21 Эстония-Хорватия

Армянские арбитры обслужат матч чемпионата Европы Д-21 Эстония-Хорватия

Матч Д-21 Эстония-Хорватия обслужат арбитры из Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 8 июня в эстонском городе Парно состоится матч отборочного тура чемпионата Европы УЕФА Д-21 Эстония-Хорватия.

Матч будет обслуживать судейский состав из Армении во главе с Ашотом Галтахчяном. Ему будут помогать Месроп Казарян и Артур Гдлян. Четвертым арбитром матча будет Завен Ованнисян.
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