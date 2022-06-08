Министры иностранных дел Армении и Норвегии обменялись посланиями в связи с 30- летием установления дипотношений

Министры иностранных дел Армении и Норвегии обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Королевством Норвегия. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

В своем послании министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, в частности отметил, что взаимное уважение между двумя странами, приверженность демократическим ценностям, верховенству закона, соблюдение прав человека, а также исторически сложившиеся теплые отношения создали основу для сотрудничества в течение трех десятилетий. Министр Мирзоян подчеркнул, что армянский народ с благодарностью вспоминает норвежского гуманиста, величайшего друга армянского народа Фритьофа Нансена, который воплощает для армян собирательный образ всего норвежского народа. Выразив Норвегии признательность за беспрецедентную поддержку в борьбе с COVID-19, министр Мирзоян выразил уверенность, что Армения и Норвегия совместно будут способствовать развитию сотрудничества и расширению двусторонней повестки.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что Армения и Норвегия как государства-члены ООН, ОБСЕ и Совета Европы строят свои двусторонние отношения на принципах международных обязательств и общих ценностей. Министр иностранных дел Норвегии подчеркнула дальнейшее укрепление отношений с Арменией, подтвердила готовность правительства Норвегии продолжать сотрудничество с Арменией на основе демократических ценностей и уважения прав человека во благо обоих народов.