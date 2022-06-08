Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июнь 2022

Всемирный банк прогнозирует экономический рост Армении в 2022 году на 3,5%

Всемирный банк прогнозирует экономический рост Армении в 2022 году на 3,5%

Всемирный банк в 2022 году прогнозирует экономический рост Армении на 3,5% и на 4,6% в 2023 году.

Как сообщает «Арменпресс», опубликован доклад Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

Июньский доклад Всемирного банка (#GEP) прогнозирует, что экономике региона Европы и Центральной Азии в 2022 году, с учетом войны в Украине и ее последствий, предстоит упадок примерно на 3%.

В докладе прогнозируется, что экономический рост в Армении в 2022 году составит 3,5%, в 2023 году - 4,6%, в 2024 году - 4,9%.
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