Посол ЕС призывает все стороны не нагнетать внутриполитическую ситуацию и воздерживаться от разжигания ненависти

Европейский Союз придает большое значение и содействует реформам системы демократического управления, установлению верховенства права и борьбе с дискриминацией в Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на конференции «Судебная система как гарант демократии» заявила посол Европейского Союза в Армении Андреа Викторин.

«Мы всегда поддерживали проведение реформы системы юстиции, для чего оказывали долгосрочную и краткосрочную помощь. Мы ценим усилия, предпринятые Арменией в последние годы в плане демократических процессов. Очень важно, что политическое руководство привержено продолжению конституционных реформ, предусмотренных Стратегией судебной реформы на 2019-2021 годы», - сказала Андреа Викторин.

По словам посла ЕС, независимая судебная система является гарантом прав и свобод человека в условиях демократии, поэтому Конституционный суд должен сыграть ключевую роль в укреплении доверия общества к судебной системе.

«Армения столкнулась с множеством вызовов, и мы впечатлены готовностью властей продолжать путь реформ. В настоящее время в стране есть большая напряженность, очень важно, чтобы все стороны работали вместе для защиты конституционных прав граждан Республики Армения. Мы внимательно следим за внутриполитической ситуацией в стране, за акциями протеста. Мы, чтобы снизить напряженность, всем сторонам посылаем призывы. Очень важно, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, а правоохранительные органы и полиция должны воздерживаться от применения грубой силы. Некоторые произошедшие инциденты подлежат расследованию, по некоторым расследование уже ведется, дела доходят до суда, принимаются решения. Вот так работает демократия».

Посол ЕС призывает все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокаций. По ее словам, любое насилие должно быть осуждено.

«В этой ситуации я считаю, что более чем важно, стимулировать доверие к Конституционному суду и к судебной власти», - заключила Андреа Викторин.