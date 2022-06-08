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Никол Пашинян выразил соболезнование президенту Бразилии

Никол Пашинян выразил соболезнование президенту Бразилии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с гибелью людей из-за проливных дождей в штате Пернамбуку выразил соболезнование президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару.

«Ваше превосходительство.

С болью узнал о десятках погибших и без вести пропавших в результате дождей и оползней в бразильском штате Пернамбуку.

Выражая соболезнования Вам и дружественному народу Бразилии, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а родным погибших и всему бразильскому народу - стойкости и мужества духа.

Ваше превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».
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