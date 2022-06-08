СМИ: партия военной техники, переправленной в Иран прежним режимом, возвращена Афганистану

Партия военной техники и боеприпасов, которые были переправлены в Иран в период падения режима бывшего афганского президента Ашрафа Гани в августе прошлого года, возвращена в Афганистан. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его данным, "колонна грузовиков, на которых были размещены транспортные средства, боевая техника, оружие и боеприпасы" в ночь со вторника на среду проследовала на афганскую территорию из Ирана через контрольно-пропускной пункт "Ислам-Кала". Все возвращенное имущество было передано местным властям в провинции Кандагар.

Отмечается, что это первая партия транспортных средств и военной техники, которую Иран вернул Афганистану после смещения прежнего правительства страны.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Гани покинул республику. 6 сентября прошлого года радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а на следующий день огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.