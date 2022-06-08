«Армянский Каритас» в общине Варденис реализует программы социально- экономического значения

На встрече губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна с руководителем социальной Программы развития экономики и занятости «Арамазд» благотворительной общественной организации «Армянский Каритас» Зарой Аганян и с представителями региональной структуры этой организации была достигнута договоренность о реализации двух программ социально-экономического значении в населенных пунктах приграничной общины Варденис.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью Гегаркуникской областной администрации, Зара Аганян в ходе встречи рассказала о программах, реализуемых «Армянским Каритасом» на протяжении 27 лет. Они касаются социальной защиты детей и инвалидов, экономического развития, благотворительных инициатив, направленных на миграцию и интеграцию. Руководитель проекта отметила тесное сотрудничество с областной администрацией Гегаркуника, в результате чего работа была довольно эффективной.

Касаясь основной цели визита, Зара Аганян представила губернатору Карену Саркисяну две новые программы, которые будут реализованы социальной Программой развития экономики и занятости «Арамазд» и будут направлены на социально-экономическое развитие общин приграничных районов Гегаркуника посредством укрепления местных субъектов.

«Продолжительность программы - 3 года. Она призвана способствовать логическому продолжению процессов социально-экономического развития, осуществляемых «Армянским Каритасом» в общинах, подчеркивая приоритетные вопросы и возможности развития в общинах. Проектом планируется выбрать одну укрупненную общину, где будут осуществляться комплексные действия, направленные на продвижение экономики и трудоспособности населения. Кроме того, планируется продолжить сотрудничество, сформированное в рамках предыдущей программы межотраслевой сети, обеспечивающей вовлечение участников в мероприятия, способствующие решению основных проблем», - представила Зара Аганян.

Стороны обсудили вопрос выбора общины в Гегаркуникской области, и было решено отдать предпочтение Варденисской общине, учитывая, что она является приграничной, укрупненной и имеет множество населенных пунктов, заселенных семьями вынужденных переселенцев.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян поблагодарил «Армянский Каритас» за реализуемые в регионе программы и за новые инициативы и выразил готовность к сотрудничеству.

Хосров Хлгатян