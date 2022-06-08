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Президент Республики Арцах принял генерального прокурора Армении

Президент Республики Арцах принял генерального прокурора Армении

8 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, во встрече участвовал и генеральный прокурор Республики Арцах Гурген Нерсисян. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества и расширения связей между этими ведомствами Армении и Арцаха.
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