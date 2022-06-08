В Ереване стартовал Мемориальный турнир Карена Асряна: состоялись партии первого тура

В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна стартовал 13-й Международный турнир памяти Карена Асряна.

Как сообщает «Арменпресс», в первом туре победу одержали представляющие Армению шахматисты Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян, Завен Андриасян, Тигран Петросян, Мамикон Гарибян и другие.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна.